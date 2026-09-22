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22.09.2026 16:06:44
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 23. September (vorläufige Fassung)
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07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis
*** 09:00 DE/Deutsche Bank AG, CFO Akram spricht bei Finanzkonferenz
der Bank of America
*** 09:00 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Fireside Chat bei Konferenz zu
"Digital banking, digital supervision: innovation, resilience and scale"
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 48,3
zuvor: 48,0
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 48,6
zuvor: 48,5
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 50,5
zuvor: 51,1
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 49,6
zuvor: 49,7
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 51,6
zuvor: 51,8
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 54,0
zuvor: 54,3
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 51,3
zuvor: 51,6
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 52,5
zuvor: 52,7
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 51,5
zuvor: 52,0
*** 10:00 FR/OECD, Zwischenbericht zum Wirtschaftsbericht
*** 10:30 DE/Robert Bosch GmbH, Pk zum Ergebnis 1H
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 52,0
zuvor: 52,5
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 51,5
zuvor: 51,7
*** 11:00 DE/IG Metall, Endgültige Tarifforderung für die
Metall- und Elektroindustrie 2026
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service
(1. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 55,7
zuvor: 56,5
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
PROGNOSE: 53,5
zuvor: 53,9
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
*** 18:30 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung im
International Center for Monetary an Banking Studies
*** - US/Meta Platforms Inc, Entwicklerkonferenz "Connect"
*** - EE/EZB-Ratsmitglied Kaasik, Rede bei Wirtschaftskonferenz
- US/US-Präsident Trump begrüsst Chinas Staatspräsidenten Xi zum Staatsbesuch
- JP/Börsenfeiertag: Japan
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
September 22, 2026 10:07 ET (14:07 GMT)
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