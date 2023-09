TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 20. September

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt beendete die Dienstagssitzung im Minus. Der deutsche Aktienmarkt hat am zweiten Handelstag der Woche nachgegeben. Der US-amerikanische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag mit Verlusten. An den wichtigsten asiatischen Märkten war am Dienstag keine einheitliche Richtung zu sehen.