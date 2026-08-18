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18.08.2026 15:00:43
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 19. August (vorläufige Fassung)
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07:00 CH/Docmorris AG, Ergebnis 1H
07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1Q (11:00 PK)
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juni
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juli
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj
Kern
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,5% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Juli
*** 09:10 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu
"Global Economic Outlook"
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Juni
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juli (endgültig)
Eurozone
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj
Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj
zuvor: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,5% gg Vj
Vorabschätzung: 0,0% gg Vm/+2,5% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im
Volumen von 6 Mrd EUR
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA)
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung 28. und 29. Juli
- US/Inkrafttreten 50-prozentiger Einfuhrzölle auf
kanadische Güter
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
August 18, 2026 09:00 ET (13:00 GMT)
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