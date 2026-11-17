|
17.11.2026 13:30:45
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 18. November (vorläufige Fassung)
===
*** 00:50 JP/Handelsbilanz Oktober
*** 03:45 SG/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Policymakers' Dialogue
zu "The Next Chapter in Financial Innovation"
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Oktober
Output-Basis
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,7% gg Vm/+4,6% gg Vj
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,6% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+3,5% gg Vj
Kern
PROGNOSE: k.A. /+2,8% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj
08:00 DE/Baugenehmigungen September
10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Kapitalmarkttag
*** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung Finanzstabilitätsbericht
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober
Eurozone
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+4,0% gg Vj
Vorabschätzung: +0,4% gg Vm/+4,0% gg Vj
zuvor: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj
Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit November 2033
im Volumen von 3 Mrd EUR
13:00 CN/Tencent Holdings Ltd, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober
Baubeginne
PROGNOSE: +2,4% gg Vm
zuvor: -5,2% gg Vm
Baugenehmigungen
PROGNOSE: -1,4% gg Vm
zuvor: -0,2% gg Vm
*** 15:25 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Gespräch mit Andrew Ross Sorkin
bei DealBook Summit
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
19:35 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede bei der Federal Reserve Bank of New York
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 27./28. Oktober
20:30 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede
22:15 US/Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari, Rede
*** - US/Anthropic Pbc, Bekanntgabe Ausgabepreis
- NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 9 Monate
- CN/Treffen der Apec-Wirtschaftsführer (bis 19.11.)
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 17, 2026 07:30 ET (12:30 GMT)
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen am Abend: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen wurden am zweiten Handelstag der Woche kräftige Verluste gemacht. An der Wall Street dominierten die Bären. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.