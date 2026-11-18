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18.11.2026 06:08:41
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 18. November
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*** 00:50 JP/Handelsbilanz Oktober
*** 03:45 SG/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Policymakers' Dialogue
zu "The Next Chapter in Financial Innovation"
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Oktober
Output-Basis
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,7% gg Vm/+4,6% gg Vj
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,6% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+3,5% gg Vj
Kern
PROGNOSE: k.A. /+2,8% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj
08:00 DE/Baugenehmigungen September
10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Kapitalmarkttag
*** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung Finanzstabilitätsbericht
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober
Eurozone
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+4,0% gg Vj
Vorabschätzung: +0,4% gg Vm/+4,0% gg Vj
zuvor: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj
Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit November 2033
im Volumen von 3 Mrd EUR
13:00 CN/Tencent Holdings Ltd, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober
Baubeginne
PROGNOSE: +2,4% gg Vm
zuvor: -5,2% gg Vm
Baugenehmigungen
PROGNOSE: -1,4% gg Vm
zuvor: -0,2% gg Vm
*** 15:25 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Gespräch mit Andrew Ross Sorkin
bei DealBook Summit
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
19:35 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede bei der Federal Reserve Bank of New York
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 27./28. Oktober
20:30 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede
22:15 US/Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari, Rede
*** - US/Anthropic Pbc, Bekanntgabe Ausgabepreis
- NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 9 Monate
- CN/Treffen der Apec-Wirtschaftsführer (bis 19.11.)
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 18, 2026 00:09 ET (05:09 GMT)
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