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*** 00:50 JP/Handelsbilanz Oktober

*** 03:45 SG/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Policymakers' Dialogue

zu "The Next Chapter in Financial Innovation"

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Oktober

Output-Basis

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,7% gg Vm/+4,6% gg Vj

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,6% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,5% gg Vj

Kern

PROGNOSE: k.A. /+2,8% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

08:00 DE/Baugenehmigungen September

10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Kapitalmarkttag

*** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung Finanzstabilitätsbericht

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober

Eurozone

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+4,0% gg Vj

Vorabschätzung: +0,4% gg Vm/+4,0% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj

Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit November 2033

im Volumen von 3 Mrd EUR

13:00 CN/Tencent Holdings Ltd, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober

Baubeginne

PROGNOSE: +2,4% gg Vm

zuvor: -5,2% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -1,4% gg Vm

zuvor: -0,2% gg Vm

*** 15:25 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Gespräch mit Andrew Ross Sorkin

bei DealBook Summit

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

19:35 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede bei der Federal Reserve Bank of New York

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 27./28. Oktober

20:30 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede

22:15 US/Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari, Rede

*** - US/Anthropic Pbc, Bekanntgabe Ausgabepreis

- NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 9 Monate

- CN/Treffen der Apec-Wirtschaftsführer (bis 19.11.)

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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November 18, 2026 00:09 ET (05:09 GMT)