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18.03.2026 05:55:39
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 18. März
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*** 00:50 JP/Handelsbilanz Februar
*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Jahresergebnis (10:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Aumovio SE, Jahresergebnis (09:30 BI-PK;
14:00 Analystenkonferenz)
07:00 DE/Hellofresh SE, ausführliches Jahresergebnis
(08:30 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis
(09:00 Analystenkonferenz; 11:00 BI-PK)
*** 07:45 IT/Eni SpA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Januar
08:00 DE/Baugenehmigungen Januar
*** 08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis
*** 09:00 IT/Unicredit SpA, CEO Orcel spricht bei
Morgan Stanley European Financials Conference
10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Februar
Eurozone
PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+1,9% gg Vj
Vorabschätzung: +0,7% gg Vm/+1,9% gg Vj
zuvor: -0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+2,4% gg Vj
Vorabschätzung: +0,8% gg Vm/+2,4% gg Vj
zuvor: -1,1% gg Vm/+2,2% gg Vj
11:30 DE/Auktion 2,90-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit
August 2056 im Volumen von 1,5 Mrd EUR
*** 13:30 EU/EZB, Jahresbericht zur Bankenaufsicht 2025
*** 13:30 US/Erzeugerpreise Februar
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,5% gg Vm
Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,8% gg Vm
*** 14:30 BE/EZB-Bankaufsichtschefin Buch, Anhörung im
Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP
*** 14:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
*** 15:00 US/Auftragseingang Industrie Januar
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: -0,7% gg Vm
*** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (19:30 PK Powell)
Fed-Funds-Zielsatz
PROGNOSE: 3,50% bis 3,75%
zuvor: 3,50% bis 3,75%
*** - DE/Munich Re, Geschäftsbericht
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/hab/apo/kla/mgo
(END) Dow Jones Newswires
March 18, 2026 00:56 ET (04:56 GMT)
Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?
Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.
Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt drehten am Dienstag ins Plus. Die Erholung an der Wall Street setzte sich im Dienstagshandel fort. Die Börsen in Fernost gaben mehrheitlich nach.