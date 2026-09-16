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16.09.2026 06:06:39
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 16. September
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*** 01:50 JP/Handelsbilanz August
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise August
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,1% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj
Kern
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise August
Output-Basis
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,6% gg Vm/+2,8% gg Vj
09:00 NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 1H
*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli
Eurozone
PROGNOSE: -0,4% gg Vm/-0,3% gg Vj
zuvor: 0,0% gg Vm/+0,1% gg Vj
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR
14:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Leitung von Panel zu Geoeconomics and the
International Trading System
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August
PROGNOSE: +0,8% gg Vm
zuvor: -0,6% gg Vm
Einzelhandelsumsatz ex Kfz
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: -0,3% gg Vm
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise August
Importpreise
PROGNOSE: +0,4% gg Vm
zuvor: -0,4% gg Vm
15:00 EI/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Nature Finance and Resilience Day
of Climate Finance Week
*** 16:00 US/Lagerbestände Juli
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA)
*** 18:00 FR/EZB-Ratsmitglied Nagel, Podiumsdiskussion mit Ex-EZB-Ratsmitglied
Villeroy de Galhau anlässlich der Verleihung des Grossen
Deutsch-Französischen Medienpreises an beide
19:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Saisoneröffnung der Alten Oper
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk Warsh)
Fed-Funds-Zielsatz
PROGNOSE: 3,75% bis 4,00%
zuvor: 3,50% bis 3,75%
- EU/Präsidentin der Europäischen Kommission, von der Leyen, Rede
zur Lage der Union im Beisein von kanadischem Premierminister Carney
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
September 16, 2026 00:07 ET (04:07 GMT)
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