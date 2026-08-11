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11.08.2026 15:46:42

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 12. August (vorläufige Fassung)

===

06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1H

*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 2Q (09:00 PK)

*** 07:00 DE/Brenntag SE, ausführliches Ergebnis 1H

(10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1H (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 1H (10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 PK)

*** 07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK)

07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1H

07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

(11:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 2Q

*** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:30 PK)

*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1H (08:00 PK)

*** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1H (11:00 PK)

07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1H

07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 2Q

07:50 DE/Medios AG, ausführliches Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juli

PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+2,8% gg Vj

vorläufig: +0,8% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: -0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+2,8% gg Vj

vorläufig: +0,9% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+2,4% gg Vm

08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 2Q

*** 10:00 IT/Verbraucherpreise Juli

10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum

Ölmarkt August

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Juli

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj

zuvor: -0,4% gg Vm/+3,5% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+2,6% gg Vj

*** 14:30 US/Realeinkommen Juli

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

*** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 2Q

19:00 BG/Shelly Group SE, ausführliches Ergebnis 2Q

*** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q

*** - AT/Opec-Monatsbericht

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2026 09:46 ET (13:46 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’213.82 19.51 S3CBQU
Short 15’520.45 13.81 SBGBEU
Short 16’085.87 8.98 SZB73U
SMI-Kurs: 14’575.25 11.08.2026 17:31:37
Long 14’010.74 19.78 SYBQ3U
Long 13’683.70 13.74 SZBKGU
Long 13’093.67 8.87 SXBT2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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