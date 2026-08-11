TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 12. August (vorläufige Fassung)

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06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1H

*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 2Q (09:00 PK)

*** 07:00 DE/Brenntag SE, ausführliches Ergebnis 1H

(10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1H (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 1H (10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 PK)

*** 07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK)

07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1H

07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

(11:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 2Q

*** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:30 PK)

*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1H (08:00 PK)

*** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1H (11:00 PK)

07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1H

07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 2Q

07:50 DE/Medios AG, ausführliches Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juli

PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+2,8% gg Vj

vorläufig: +0,8% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: -0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+2,8% gg Vj

vorläufig: +0,9% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+2,4% gg Vm

08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 2Q

*** 10:00 IT/Verbraucherpreise Juli

10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum

Ölmarkt August

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Juli

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj

zuvor: -0,4% gg Vm/+3,5% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+2,6% gg Vj

*** 14:30 US/Realeinkommen Juli

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

*** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 2Q

19:00 BG/Shelly Group SE, ausführliches Ergebnis 2Q

*** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q

*** - AT/Opec-Monatsbericht

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August 11, 2026 09:46 ET (13:46 GMT)