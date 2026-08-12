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12.08.2026 06:03:39
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 12. August
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06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1H
*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 2Q (09:00 PK)
*** 07:00 DE/Brenntag SE, ausführliches Ergebnis 1H
(10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1H (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 1H (10:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 PK)
*** 07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK)
07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1H
07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate
(11:00 Analystenkonferenz)
07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q
(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)
07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 2Q
*** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:30 PK)
*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1H (08:00 PK)
*** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1H (11:00 PK)
07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1H
07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 2Q
07:50 DE/Medios AG, ausführliches Ergebnis 1H
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juli
PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+2,8% gg Vj
vorläufig: +0,8% gg Vm/+2,8% gg Vj
zuvor: -0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+2,8% gg Vj
vorläufig: +0,9% gg Vm/+2,8% gg Vj
zuvor: -0,2% gg Vm/+2,4% gg Vm
08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 2Q
*** 10:00 IT/Verbraucherpreise Juli
10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum
Ölmarkt August
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Juli
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj
zuvor: -0,4% gg Vm/+3,5% gg Vj
Verbraucherpreise Kernrate
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj
zuvor: 0,0% gg Vm/+2,6% gg Vj
*** 14:30 US/Realeinkommen Juli
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA)
*** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 2Q
19:00 BG/Shelly Group SE, ausführliches Ergebnis 2Q
*** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q
*** - AT/Opec-Monatsbericht
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
August 12, 2026 00:03 ET (04:03 GMT)
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