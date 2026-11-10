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10.11.2026 14:33:46
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 11. November (vorläufige Fassung)
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*** 00:30 US/Philadelphia-Fed-Präsidentin Paulson, Rede
*** 00:30 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Rede bei "A View from the Federal Reserve Board" Event
06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK)
*** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK)
*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate (11:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 9 Monate (13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK)
07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q
07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q
*** 07:00 JP/Auftragseingang Maschinenbau Oktober
*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK)
07:30 DE/Vincorion SE, Ergebnis 3Q
07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Oktober
PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj
vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj
zuvor: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj
vorläufig: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj
zuvor: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj
08:00 DE/Inlandstourismus September
08:30 DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 9 Monate
*** 09:15 LV/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu
"Economic Challenges in Germany and the Future of Europe"
09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1H
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR
*** 13:00 EI/EZB-Ratsmitglied Makhlouf, Rede an der Technological University Dublin
*** 14:30 DE/Sachverständigenrat Wirtschaft, Jahresgutachten 2026/27
*** 15:15 GB/Schatzkanzler Healey, Anhörung im Finanzausschuss
*** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q
- TR/Treffen von Staats- und Regierungschefs zum Auftakt
der 31. UN-Klimakonferenz (COP31)
- BG/Shelly Group SE, Ergebnis 3Q (9:30 Analystenkonferenz)
- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt
- ES/Generalstreik
- US/Börsenfeiertag: US-Anleihehandel
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 10, 2026 08:33 ET (13:33 GMT)
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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