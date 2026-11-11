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11.11.2026 06:07:41
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 11. November
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*** 00:30 US/Philadelphia-Fed-Präsidentin Paulson, Rede
*** 00:30 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Rede bei "A View from the
Federal Reserve Board" Event
06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK)
*** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK)
*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate (11:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 9 Monate (13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK)
07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q
07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q
*** 07:00 JP/Auftragseingang Maschinenbau Oktober
*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK)
07:30 DE/Vincorion SE, Ergebnis 3Q
07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Oktober
PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj
vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj
zuvor: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj
vorläufig: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj
zuvor: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj
08:00 DE/Inlandstourismus September
08:30 DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 9 Monate
*** 09:15 LV/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu
"Economic Challenges in Germany and the Future of Europe"
09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1H
09:30 BG/Shelly Group SE, Analystenkonferenz zum Ergebnis 3Q
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR
*** 13:00 EI/EZB-Ratsmitglied Makhlouf, Rede an der
Technological University Dublin
*** 14:30 DE/Sachverständigenrat Wirtschaft, Jahresgutachten 2026/27
*** 15:15 GB/Schatzkanzler Healey, Anhörung im Finanzausschuss
*** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q
- TR/Treffen von Staats- und Regierungschefs zum Auftakt
der 31. UN-Klimakonferenz (COP31)
- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt
- ES/Generalstreik
- US/Börsenfeiertag: US-Anleihehandel
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 11, 2026 00:08 ET (05:08 GMT)
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Am heimischen Aktienmarkt sind am Mittwoch leichte Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich unterdessen höher. Die Börsen in Asien finden keine einheitliche Richtung.