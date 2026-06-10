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10.06.2026 05:59:41
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 10. Juni
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*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Mai
PROGNOSE: +1,3% gg Vj
zuvor: +1,2% gg Vj
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise Mai
PROGNOSE: +3,7% gg Vj
zuvor: +2,8% gg Vj
07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK)
09:00 SE/Volvo AB, Kapitalmarkttag
*** 09:30 DE/Evonik Industries AG, Innovationspressekonferenz
*** 10:00 DE/Renk Group AG, HV
10:00 DE/Medios AG, HV
10:00 DE/Patrizia SE, HV
11:00 DE/RAG-Stiftung, Jahres-PK
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036
im Volumen von 5 Mrd EUR
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Mai
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,2% gg Vj
zuvor: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj
Verbraucherpreise Kernrate
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj
*** 14:30 US/Realeinkommen Mai
*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
Overnight Rate
PROGNOSE: 2,25%
zuvor: 2,25%
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 21:05 US/Oracle Corp, Jahresergebnis
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/kla/hab/sha
(END) Dow Jones Newswires
June 10, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)
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