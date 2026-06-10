Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’356 0.3%  SPI 18’882 0.2%  Dow 50’872 0.2%  DAX 24’433 -0.7%  Euro 0.9215 0.0%  EStoxx50 6’050 -0.2%  Gold 4’264 -1.5%  Bitcoin 49’229 -2.1%  Dollar 0.7983 0.0%  Öl 92.3 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Idorsia36346343ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Alcon43249246Sandoz124359842VAT31186490
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So kann man auch am PC per WhatsApp chatten
KRONES-Aktie im Plus: Höhere Dividende und bestätigte Prognose überzeugen Anleger
Ausblick: Oracle stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Trügerischer Frieden: VIX bleibt niedrig - droht der Wall Street ein heisser Sommer?
Bitcoin im Geopolitik-Stresstest: Fluchtwährung oder Spekulationsobjekt?
Suche...
10.06.2026 05:59:41

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 10. Juni

===

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Mai

PROGNOSE: +1,3% gg Vj

zuvor: +1,2% gg Vj

*** 03:30 CN/Erzeugerpreise Mai

PROGNOSE: +3,7% gg Vj

zuvor: +2,8% gg Vj

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK)

09:00 SE/Volvo AB, Kapitalmarkttag

*** 09:30 DE/Evonik Industries AG, Innovationspressekonferenz

*** 10:00 DE/Renk Group AG, HV

10:00 DE/Medios AG, HV

10:00 DE/Patrizia SE, HV

11:00 DE/RAG-Stiftung, Jahres-PK

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036

im Volumen von 5 Mrd EUR

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Mai

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,2% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj

*** 14:30 US/Realeinkommen Mai

*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Overnight Rate

PROGNOSE: 2,25%

zuvor: 2,25%

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 21:05 US/Oracle Corp, Jahresergebnis

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/kla/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Idorsia: Chancen aufgrund mehrerer Katalysatoren

Klinische Fortschritte und starke Verkaufszahlen sorgen bei Idorsia für Fantasie. Nach dem Sprung auf ein neues Jahreshoch holt die Aktie zwar Luft geholt, doch genau diese Pause könnte für risikobereite Anleger Chancen bieten.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML

inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09.06.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) on ASML Holding NV
09.06.26 SMI etwas leichter zum Wochenauftakt
09.06.26 Marktüberblick: Chemiewerte unter Druck – Technologiewerte erholt
09.06.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Rücksetzer zum Wochenstart
05.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
05.06.26 Anlageprodukte auf SpaceX
03.06.26 3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’990.19 19.45 SKFBBU
Short 14’274.18 13.66 SYMBIU
Short 14’792.47 8.94 SEBBCU
SMI-Kurs: 13’356.31 09.06.2026 17:30:06
Long 12’902.29 19.88 SE2BZU
Long 12’596.43 13.73 SQ6BJU
Long 12’056.98 8.88 SM6BBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
UBS-Aktie im Plus: Parlament prüft für UBS CET1-Unterlegung von 70-80% für Auslandstöchter
SpaceX vor historischem IPO: Was Anleger vor dem Börsenstart unbedingt wissen müssen
1. Quartal 2026: So sah das Portfolio von Fisher Asset Management aus
Vor EZB-Zinsentscheid: So steht es um Franken, US-Dollar und Euro
Huang-Paukenschlag sorgt zeitweise für Kursfeuerwerk: Warum Trader jetzt bei der QUALCOMM-Aktie zugreifen
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Montagshandels im Minus
Lonza-Aktie fest: Neuer Kommunikationschef kommt von Roche
Idorsia refinanziert Schulden und verlängert Liquiditätsreichweite bis 2028 - Aktie zieht kräftig an
Deutsche Bank AG: Siemens Energy-Aktie erhält Buy

Top-Rankings

KW 23: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 23: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 23: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.