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01.07.2026 06:02:40
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 1. Juli
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01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht 2Q mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung
Index Grossunternehmen des verarbeitenden Gewerbes
PROGNOSE: 16
zuvor: 17
08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juni
PROGNOSE: 52,4
zuvor: 52,9
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Juni
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 50,7
zuvor: 49,7
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Juni
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 50,0
zuvor: 50,1
10:00 DE/Norma Group SE, HV
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Juni
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 51,3
zuvor: 51,6
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Juni
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 53,1
zuvor: 53,9
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Juni
Eurozone
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,0% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+3,2% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,6% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032
im Volumen von 3,5 Mrd EUR
*** 14:00 DE/Rational AG, Pre-Close Call 1H
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juni
Beschäftigung privater Sektor
PROGNOSE: +110.000 Stellen
zuvor: +122.000 Stellen
*** 15:00 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei EZB-Forum zu
Central Banking (mit Fed-Chairman Warsh und BoE-Gouverneur Bailey)
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Juni
PROGNOSE: 55,7
1. Veröff.: 55,7
zuvor: 55,1
*** 16:00 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Abschlussworte bei EZB-Forum zu
Central Banking
*** 16:00 US/Bauausgaben Mai
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: +0,4% gg Vm
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni
PROGNOSE: 53,9 Punkte
zuvor: 54,0 Punkte
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 17:45 DE/Continental AG, Pre-Close-Call 1H
- US/Treffen USA, Mexiko, Kanada wegen des Auslaufens des
USMCA-Handelsabkommens am 1. Juli
- HK/Börsenfeiertag: Hongkong
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- * für die zweite Veröffentlichung wird keine Konsensprognose ermittelt
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
July 01, 2026 00:03 ET (04:03 GMT)
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