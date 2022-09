TAGESVORSCHAU/Freitag, 9. September

Börse aktuell - Live Ticker

Die US-Börsen verbuchten am Donnerstag moderate Gewinne. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit negativen Vorzeichen. Der deutsche Leitindex konnte seine zwischenzeitlich deutlichen Verluste letztlich eingrenzen. In Fernost ging es bei den wichtigsten Indizes in verschiedene Richtungen.