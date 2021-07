TAGESVORSCHAU/Freitag, 9. Juli (vorläufige Fassung)

===

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juni

08:00 DE/Destatis, Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Juni

*** 08:00 GB/Industrieproduktion Mai

PROGNOSE: +1,3% gg Vm

zuvor: -1,3% gg Vm

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Mai

PROGNOSE: -11,6 Mrd GBP

zuvor: -11,0 Mrd GBP

*** 08:00 GB/BIP Mai

PROGNOSE: +1,3% gg Vm

zuvor: +2,3% gg Vm

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: +3,7% gg Vq

zuvor: +1,5% gg Vq

11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin

12:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme

an OECD-Panel zu Digitalisierung

*** 13:15 IT/G20, Treffen der Finanzminister und

Notenbankgouverneure (bis 10.7.), Venedig

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 10. Juni

13:30 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Teilnahme an Panel

des European Court of Auditors zu "Is the EU financial

sector ready to face the next crisis and

support economic recovery?"

- EU/Ratingüberprüfungen für Litauen (Fitch), Russland (Fitch)

===

