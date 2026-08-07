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07.08.2026 06:00:42
TAGESVORSCHAU/Freitag, 7. August 2026
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*** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 2Q (09:30 PK; 14:30 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, ausführliches Ergebnis 2Q
(08:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 2Q
(08:30 PK; 11:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 FR/Arbeitslosenquote
*** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1H
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Juni
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +19,1 Mrd Euro
Exporte
PROGNOSE: -1,0% gg Vm
zuvor: +0,9% gg Vm
Importe
PROGNOSE: +1,0% gg Vm
zuvor: -2,5% gg Vm
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juni
PROGNOSE: 0,0% gg Vm
zuvor: +0,9% gg Vm
08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Juli
*** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1H
(10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, ao HV für Entscheidung über Abspaltung
der Werkstoffsparte TK Accelis
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juli
Beschäftigung ex Agrar
PROGNOSE: +83.000 gg Vm
zuvor: +57.000 gg Vm
Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 4,2%
zuvor: 4,2%
durchschnittliche Stundenlöhne
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,5% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+3,5% gg Vj
*** - CN/Handelsbilanz
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kla/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
August 07, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)
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