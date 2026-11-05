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05.11.2026 14:02:03
TAGESVORSCHAU/Freitag, 6. November (vorläufige Fassung)
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*** 01:00 US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Teilnahme an Panel
*** 06:45 DE/Krones AG, ausführliches Ergebnis 3Q
(13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 3Q
(08:00 Analysten- und Pressekonferenz)
08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September
saisonbereinigt
PROGNOSE: -0,2% gg Vm
zuvor: +2,0% gg Vm
*** 08:45 FR/Beschäftigung, 3Q
*** 10:30 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei
EZB-Geldmarktkonferenz
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September
Eurozone
PROGNOSE: 0,0% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
*** 14:00 NL/Qiagen NV, ao HV
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Oktober
Beschäftigung ex Agrar
PROGNOSE: +59.000 gg Vm
zuvor: +29.000 gg Vm
Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 4,2%
zuvor: 4,2%
durchschnittliche Stundenlöhne
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+3,0% gg Vj
*** 15:10 US/St. Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei
Greater St. Louis, Inc Event
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November
PROGNOSE: 47,5
zuvor: 48,0
*** 16:50 US/BoJ-Gouverneur Ueda, Michel Camdessus Central Banking Lecture bei IWF
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 05, 2026 08:00 ET (13:00 GMT)
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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