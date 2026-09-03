|
03.09.2026 16:45:41
TAGESVORSCHAU/Freitag, 4. September (vorläufige Fassung)
===
*** 08:00 DE/Auftragseingang Juli
saisonbereinigt
PROGNOSE: -0,1% gg Vm
zuvor: +3,1% gg Vm
08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juni
08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Juli
09:05 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Bad Aussee Municipal Summer Talks
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)
August
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli
Eurozone
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: -0,3% gg Vm
11:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote zu "Diversity in the European
Central Bank"
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August
Beschäftigung ex Agrar
PROGNOSE: +53.000 gg Vm
zuvor: -23.000 gg Vm
Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 4,1%
zuvor: 4,1%
durchschnittliche Stundenlöhne
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,0% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+3,2% gg Vj
*** - DE/Volkswagen AG (VW), Aufsichtsratssitzung
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 03, 2026 10:46 ET (14:46 GMT)
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester aus dem Handel -- DAX schliesst über 26'000er-Marke -- Wall Street stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Donnerstag mit positiver Tendenz. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An der Wall Street wurden Zuschläge verbucht. An den Märkten in Asien ging es in unterschiedliche Richtungen.