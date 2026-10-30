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30.10.2026 06:15:39
TAGESVORSCHAU/Freitag, 30. Oktober
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*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Grossraum Tokio Oktober
Verbraucherpreise ohne Nahrungsmittel
PROGNOSE: +2,6% gg Vj
zuvor: +2,7% gg Vj
*** 00:50 JP/Industrieproduktion September
PROGNOSE: +1,2% gg Vm
zuvor: +1,7% gg Vm
*** 07:00 DE/Fuchs SE, ausführliches Ergebnis 3Q
(10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)
07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 3Q
07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 3Q
07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q
*** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 9 Monate
*** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q
*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
PROGNOSE: +0,1% gg Vq
2. Quartal: 0,0% gg Vq
*** 07:30 FR/Privater Verbrauch September
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,5% gg Vm/+0,8% gg Vj
*** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 3Q (9:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz)
*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 9 Monate
*** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q
08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise September
Importpreise
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +1,0% gg Vm/+8,3% gg Vj
08:00 DE/Erwerbstätigkeit 3Q
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober
PROGNOSE: +3,2% gg Vj
zuvor: +3,1% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +3,6% gg Vj
zuvor: +3,4% gg Vj
*** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 3Q
*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,7% gg Vj
2. Quartal: +0,7% gg Vq/+2,6% gg Vj
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober
HVPI
PROGNOSE: +5,1% gg Vj
zuvor: +5,0% gg Vj
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Oktober
Arbeitslosenzahl saisonbereinigt
PROGNOSE: +8.000 gg Vm
zuvor: +12.000 gg Vm
Arbeitslosenquote saisonbereinigt
PROGNOSE: 6,4%
zuvor: 6,4%
*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) Q3
kalender- und saisonbereinigt gg Vq
PROGNOSE: 0,0% gg Vj
2.Quartal: +0,3% gg Vq
kalenderbereinigt gg Vj
PROGNOSE: +1,1% gg Vj
2. Quartal: +1,0% gg Vj
*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj
3. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,0% gg Vj
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen Oktober und Sachsen Oktober
10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters"
*** 11:00 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten September
Eurozone Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 6,4%
zuvor: 6,4%
*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
Eurozone
PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj
2. Quartal: +0,6% gg Vq/+1,2% gg Vj
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober
PROGNOSE: +4,5% gg Vj
zuvor: +4,2% gg Vj
*** 11:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 3Q
*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q
*** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q
*** 13:30 CA/Bruttoinlandsprodukt (BIP) monatlich August
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: 0,0% gg Vm
*** 13:30 US/Arbeitskostenindex 3Q
PROGNOSE: +0,8% gg Vq
2. Quartal: +0,9% gg Vq
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,0% gg Vj
zuvor: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,1% gg Vj
zuvor: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj
*** 14:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Oktober
PROGNOSE: 56,0
zuvor: 58,8
*** 17:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Money & More -
The National Bank on Tour event
*** 17:10 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Konferenz
der San-Francisco-Fed
*** 17:30 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q (18:15 Telefonkonferenz)
*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
- SE/Verkürzter Handel in Schweden
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
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(END) Dow Jones Newswires
October 30, 2026 01:16 ET (05:16 GMT)
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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