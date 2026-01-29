|
TAGESVORSCHAU/Freitag, 30. Januar (vorläufige Fassung)
===
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Grossraum Tokio Januar
Kernverbraucherpreise ex Nahrung
PROGNOSE: +2,2% gg Vj
zuvor: +2,4% gg Vj
*** 00:50 JP/Industrieproduktion Dezember
PROGNOSE: -0,4% gg Vj
zuvor: -2,7% gg Vm
*** 07:00 DE/Atoss Software SE, vorläufiges Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz)
*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), vorläufiges Jahresergebnis
(09:30 BI-PK)
*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q
PROGNOSE: +0,2% gg Vq
3. Quartal: +0,5% gg Vq
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Dezember und Gesamtjahr
Importpreise
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,5% gg Vm/-1,9% gg Vj
08:00 DE/Erwerbstätigkeit Dezember
*** 09:00 AT/Wifo, BIP (1. Veröffentlichung) 4Q
*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q
PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,6% gg Vj
3. Quartal: +0,6% gg Vq/+2,8% gg Vj
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Januar
HVPI
PROGNOSE: +2,6% gg Vj
zuvor: +3,0% gg Vj
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Januar
Arbeitslosenzahl saisonbereinigt
PROGNOSE: +10.000 gg Vm
zuvor: +3.000 gg Vm
Arbeitslosenquote saisonbereinigt
PROGNOSE: 6,3%
zuvor: 6,3%
*** 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, HV
*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) Q4
kalender- und saisonbereinigt gg Vq
PROGNOSE: +0,2% gg Vq
4. Quartal: 0,0 gg Vq
kalenderbereinigt gg Vj
PROGNOSE: +0,3% gg Vj
3. Quartal: +0,3 gg Vj
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen
*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q
PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,4% gg Vj
3. Quartal: +0,1% gg Vq/+0,6% gg Vj
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Dezember
Eurozone Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 6,3%
zuvor: 6,3%
*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q
Eurozone
PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj
3. Quartal: +0,3% gg Vq/+1,4% gg Vj
*** 11:00 DE/Robert Bosch GmbH, Jahresergebnis
*** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q
*** 12:15 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q
*** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q
*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 4Q
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj
zuvor: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Dezember
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: 0,0% gg Vm
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Januar
PROGNOSE: 44,0
zuvor: 43,5
19:30 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem spricht beim Lunch der
University of Arkansas
*** - US/Frist für Verabschiedung eines neuen Finanzierungsgesetzes zur
Vermeidung eines Shutdown läuft ab
*** - Länderrating Japan (Scope)
===
