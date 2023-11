TAGESVORSCHAU/Freitag, 3. November

===

*** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 3Q

*** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/Krones AG, Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 9 Monate (07:30 PK)

*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz September

Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: +15,2 Mrd Euro

zuvor: +16,6 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: -2,0% gg Vm

zuvor: -1,2% gg Vm

Importe

PROGNOSE: -1,3%

zuvor: -0,4% gg Vm

*** 08:45 FR/Industrieproduktion Oktober

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten September

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,5%

zuvor: 6,4%

11:00 DE/Kronberger Kreis, Vorstellung der Studie "Wirtschafts- und

Industriestandort Deutschland in Gefahr? Was zu tun ist und was man

unterlassen sollte"

11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin

*** 13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q

*** 13:30 US/Arbeitsmarktdaten Oktober

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +170.000 gg Vm

zuvor: +336.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 3,8%

zuvor: 3,8%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,0% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+4,2% gg Vj

*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 50,9

1. Veröff.: 50,9

zuvor: 50,1

*** 15:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober

PROGNOSE: 53,0 Punkte

zuvor: 53,6 Punkte

16:50 US/Finanzministerin Yellen, Financial Stability Oversight

Council Meeting

17:00 US/Fed-Minneapolis-Präsident Kashkari (2023 stimmberechtigt im FOMC),

nimmt an Diskussion des Führungskreises des Econ Club of Minnesota teil

18:30 CH/Bundesfinanzminister Lindner, Rede an der Universität Luzern

"Ist Finanzpolitik heute noch Ordnungspolitik?"

- DE/Bundesfinanzminister Lindner, Reise nach Lettland, Estland und

Litauen

- GB/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Gespräche zu deutsch-britischer

Energiekooperation, London

- EU/Ratingüberprüfung für Dänemark (Fitch); Norwegen (Moody's);

Rumänien (Moody's); Schweiz (Fitch);

- Märkte/Börsenfeiertag Japan

- Märkte/verkürzter Börsenhandel Schweden (bis 13:00 MEZ)

===

