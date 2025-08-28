|
28.08.2025 15:17:41
TAGESVORSCHAU/Freitag, 29. August (vorläufige Fassung)
===
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juli
saisonbereinigt real
PROGNOSE: -0,5% gg Vm
zuvor: +0,8% gg Vm
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juli
Importpreise
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 0,0% gg Vm/-1,4% gg Vj
08:00 DE/Erwerbstätigkeit Juli
08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 2Q
08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) 2Q
*** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juli
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,6% gg Vm/+0,9% gg Vj
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) August
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,2% gg Vm/+1,0% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,3% gg Vm/+0,9% gg Vj
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August
HVPI
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +2,7% gg Vj
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August
Arbeitslosenzahl saisonbereinigt
PROGNOSE: +10.000 gg Vm
zuvor: +2.000 gg Vm
Arbeitslosenquote saisonbereinigt
PROGNOSE: 6,4%
zuvor: 6,3%
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen
und Hessen
*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) August
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,4% gg Vm/+1,7%gg Vj
11:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Cursos Europeos de Verano in
Pamplona
11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 1Q
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) August
PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,1%
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+1,8% gg Vj
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli
Ausgaben / Einkommen
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vm
zuvor: +0,3% gg Vm/+0,3% gg Vm
PCE-Preisindex / Gesamtrate
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj
PCE-Preisindex / Kernrate
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August
PROGNOSE: 47,3
zuvor: 47,1
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August
PROGNOSE: 58,6
1. Umfrage: 58,6
zuvor: 61,7
===
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI stabil -- DAX unentschlossen -- Wall Street uneins -- Asiatische Indizes schliessen mit gemischten Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag wenig verändert, während sich der deutsche Leitindex nicht so recht für eine Richtung entscheiden kann. Der Wall Street-Handel zeigt sich ohne Schwung. Die asiatischen Aktienmärkte fanden keine gemeinsame Richtung.
