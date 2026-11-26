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26.11.2026 15:10:42
TAGESVORSCHAU/Freitag, 27. November (vorläufige Fassung)
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*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Grossraum Tokio November
Verbraucherpreise ohne Nahrungsmittel
PROGNOSE: +3,0% gg Vj
zuvor: +2,6% gg Vj
*** 08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q
*** 08:45 FR/Privater Verbrauch Oktober
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-0,4% gg Vj
zuvor: -0,5% gg Vm/-0,4% gg Vj
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) November
PROGNOSE: +3,2% gg Vj
zuvor: +3,4% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +3,6% gg Vj
zuvor: +3,7% gg Vj
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) November
HVPI
PROGNOSE: +4,8% gg Vj
zuvor: +4,9% gg Vj
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten November
Arbeitslosenzahl saisonbereinigt
PROGNOSE: +6.000 gg Vm
zuvor: +4.000 gg Vm
Arbeitslosenquote saisonbereinigt
PROGNOSE: 6,4%
zuvor: 6,4%
*** 10:00 DE/Rheinmetall AG, Fortsetzung Kapitalmarkttag (seit 26.11.)
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung November
Wirtschaftsstimmung Eurozone
PROGNOSE: 97,2
zuvor: 96,9
Industrievertrauen Eurozone
PROGNOSE: -3,2
zuvor: -3,4
Verbrauchervertrauen Eurozone
PROGNOSE: -16,9
Vorabschätzung: -16,9
zuvor: -17,9
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone November
*** 13:50 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Eröffnung der Veranstaltung "Euro20+"
14:00 Gespräch mit Jan-Christian Dressen (Vorstandsvorsitzender FC Bayern München)
*** 15:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Townhall bei
"Euro20+"-Event der Bundesbank
- EU/Europäischer Rat, Sondersitzung endet (seit 26. November)
- US/Verkürzter US-Aktien- und Anleihehandel
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 26, 2026 09:11 ET (14:11 GMT)
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