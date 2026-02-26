Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.02.2026 15:11:41

TAGESVORSCHAU/Freitag, 27. Februar (vorläufige Fassung)

===

*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Grossraum Tokio Februar

Kernverbraucherpreise

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +2,0% gg Vj

*** 06:30 CH/Holcim Ltd, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz)

06:55 DE/Alzchem Group AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(10:00 Telefonkonferenz)

*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/BASF SE, ausführliches Jahresergebnis

(09:00 Analystenkonferenz, 10:30 BI-PK)

*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 4Q (14:00 Telefonkonferenz)

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Januar

Importpreise

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/-2,8% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/-2,3% gg Vj

08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 4Q und Gesamtjahr

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar

PROGNOSE: +0,7% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,7% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vj

08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q

*** 09:00 CH/BIP 4Q

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -0,5% gg Vq

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Februar

HVPI

PROGNOSE: +2,3% gg Vj

zuvor: +2,4% gg Vj

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Februar

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +5.000 gg Vm

zuvor: unv. gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,3%

zuvor: 6,3%

*** 10:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, HV

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,

Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachen Februar

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Januar

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,1% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Januar

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Februar

PROGNOSE: 52,5

zuvor: 54,0

*** 16:00 US/Bauausgaben November/Dezember

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

Oktober: +0,5% gg Vm

*** 17:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei OeNB-Veranstaltung

*** 21:30 US/Präsident Trump, Rede im Hafen von Corpus Christi

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 09:12 ET (14:12 GMT)

