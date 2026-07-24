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24.07.2026 06:00:41
TAGESVORSCHAU/Freitag, 24. Juli
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*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Juni
Kernverbraucherpreise ex Nahrung
PROGNOSE: +1,6% gg Vj
zuvor: +1,4% gg Vj
*** 07:00 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 2Q (09:30 Earnings-Call)
*** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1H (09:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator August
PROGNOSE: -28,1
zuvor: -29,2
08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Mai
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: 48,0
zuvor: 46,8
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 47,8
zuvor: 47,2
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: 51,1
zuvor: 51,2
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: 49,1
zuvor: 48,6
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 49,7
zuvor: 49,5
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: 50,5
zuvor: 50,3
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: 50,0
zuvor: 49,4
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: 51,5
zuvor: 51,4
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 50,2
zuvor: 50,0
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Unternehmensumfrage
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse des Survey of Professional Forecasters
10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: 49,4
zuvor: 48,8
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: 52,2
zuvor: 52,5
*** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q
*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 2Q
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: 51,5
zuvor: 51,2
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: 54,4
zuvor: 53,3
*** 16:00 US/Neubauverkäufe Juni
PROGNOSE: +4,5% gg Vm
zuvor: -7,3% gg Vm
*** 17:30 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Diskussion bei MacGill
Summer School 2026
- US/Globaler Zusatzzoll von 10% läuft aus
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/apo/hab/kla/sha
(END) Dow Jones Newswires
July 24, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)
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