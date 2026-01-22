|
22.01.2026 14:53:41
TAGESVORSCHAU/Freitag, 23. Januar (vorläufige Fassung)
===
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Dezember
Kernverbraucherpreise
PROGNOSE: +2,4% gg Vj
zuvor: +3,0% gg Vj
07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q
08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz November
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Dezember
PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj
zuvor: -0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Januar
PROGNOSE: 99,0
zuvor: 99,0
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: 50,5
zuvor: 50,1
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 49,9
zuvor: 50,0
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: 50,1
zuvor: 50,7
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: 52,7
zuvor: 52,7
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 51,3
zuvor: 51,3
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: 47,5
zuvor: 47,0
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: 52,5
zuvor: 52,4
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: 49,2
zuvor: 48,8
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 51,5
zuvor: 51,5
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: 51,8
zuvor: 51,4
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: 50,8
zuvor: 50,6
*** 11:00 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu
"The Global Economic Outlook"
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: 53,0
zuvor: 52,5
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: 52,1
zuvor: 51,8
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Januar
PROGNOSE: 54,0
1. Umfrage: 54,0
zuvor: 52,9
- IT/Bundeskanzler Merz, Treffen mit Italiens Premierministerin Meloni
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
January 22, 2026 08:53 ET (13:53 GMT)
Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: SMI fester -- DAX höher -- Wall Street im Plus erwartet -- Märkte in Fernost schliesslich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. An der Wall Street dürfte es nach oben gehen. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.