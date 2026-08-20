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20.08.2026 14:37:39
TAGESVORSCHAU/Freitag, 21. August (vorläufige Fassung)
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*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Juli
Kernverbraucherpreise (ex Nahrung)
PROGNOSE: +1,8% gg Vj
zuvor: +1,6% gg Vj
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Juli
PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj
zuvor: +1,0% gg Vm/+4,2% gg Vj
*** 08:45 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: 50,0
zuvor: 49,8
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August
PROGNOSE: 101
zuvor: 101
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: 49,9
zuvor: 49,6
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 49,4
zuvor: 49,4
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: 50,2
zuvor: 49,8
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 51,5
zuvor: 51,3
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: 52,5
zuvor: 52,2
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: 51,7
zuvor: 51,7
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: 51,6
zuvor: 51,9
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 51,5
zuvor: 52,0
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Juli
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: 52,0
zuvor: 52,1
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: 51,5
zuvor: 51,9
*** 11:00 EU/Tariflohnindikator Euroraum 2Q
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: 53,9
zuvor: 54,6
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: 54,0
zuvor: 53,9
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August
PROGNOSE: -16,2
zuvor: -15,9
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
August 20, 2026 08:38 ET (12:38 GMT)
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