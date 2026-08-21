TAGESVORSCHAU/Freitag, 21. August

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*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Juli

Kernverbraucherpreise (ex Nahrung)

PROGNOSE: +1,8% gg Vj

zuvor: +1,6% gg Vj

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Juli

PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj

zuvor: +1,0% gg Vm/+4,2% gg Vj

*** 08:45 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 50,0

zuvor: 49,8

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August

PROGNOSE: 101

zuvor: 101

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 49,9

zuvor: 49,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 49,4

zuvor: 49,4

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 50,2

zuvor: 49,8

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 51,3

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 52,5

zuvor: 52,2

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 51,7

zuvor: 51,7

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 51,6

zuvor: 51,9

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 52,0

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Juli

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 52,0

zuvor: 52,1

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 51,9

*** 11:00 EU/Tariflohnindikator Euroraum 2Q

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 53,9

zuvor: 54,6

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 54,0

zuvor: 53,9

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August

PROGNOSE: -16,2

zuvor: -15,9

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August 21, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)