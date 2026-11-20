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20.11.2026 06:12:39
TAGESVORSCHAU/Freitag, 20. November
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*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Oktober
Verbraucherpreise ohne Nahrungsmittel
PROGNOSE: +2,3% gg Vj
zuvor: +2,1% gg Vj
*** 02:00 CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung
der Referenzsätze für Unternehmenskredite
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober
PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+7,4% gg Vj
zuvor: +1,9% gg Vm/+6,7% gg Vj
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Oktober
PROGNOSE: k.A.
zuvor: -0,4% gg Vm/+0,8% gg Vj
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex November
PROGNOSE: 102
zuvor: 105
*** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Euro Finance Week
(9:00 Deutsche-Bank-Chef Sewing, 14:00 EZB-Ratsmitglied Nagel,
15:00 Bundesfinanzminister Klingbeil)
*** 11:30 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp spricht
bei JP Morgan Financials Conference
*** 14:25 US/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei College Fed Challenge Finals
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November
PROGNOSE: -18,4
zuvor: -17,9
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November
PROGNOSE: 51,5
1. Umfrage: 51,0
zuvor: 48,0
*** 18:15 CI/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Jahreskonferenz
der chilenischen Zentralbank
*** 22:00 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
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(END) Dow Jones Newswires
November 20, 2026 00:13 ET (05:13 GMT)
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