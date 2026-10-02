|
02.10.2026 06:26:39
TAGESVORSCHAU/Freitag, 2. Oktober
===
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Grossraum Tokio September
Verbraucherpreise ohne Nahrungsmittel
PROGNOSE: +2,4% gg Vj
zuvor: +1,8% gg Vj
*** 09:30 DE/EZB-Ratsmitglied Rehn, Rede bei Konferenz anlässlich des 15-jährigen
Bestehens des ESRB (10:15 Panel mit Esma-Chefin Ross, 13:30 Keynote Vujcic,
14:15 Panel mit EZB-Bankenaufsichtschefin Buch)
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September
Eurozone
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,6% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+3,2% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,5% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September
Beschäftigung ex Agrar
PROGNOSE: + 84.000 gg Vm
zuvor: +162.000 gg Vm
Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 4,1%
zuvor: 4,1%
durchschnittliche Stundenlöhne
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: +0,9% gg Vm
*** 21:35 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei der Jahresköste der
Kaufmannschaft zu Rostock
DE/Generalversammlung des Sytsemrisikorats ESRB
*** - US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Rede bei Workshop zu
"Macroeconomic Implications of Migration"
*** - DE/Kion Group AG, Pre-Close-Call 3Q
- CN/Börsenfeiertag: China
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kla/hab/mgo/rio
(END) Dow Jones Newswires
October 02, 2026 00:27 ET (04:27 GMT)
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vor wenig bewegtem Start -- DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen fallen - kein Handel in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenschluss kaum verändert erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag mit Gewinnen starten. An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten.