|
16.10.2026 06:05:41
TAGESVORSCHAU/Freitag, 16. Oktober
===
*** 04:30 TH/EZB-Ratsmitglied Nagel, Pressekonferenz bei Jahrestagung
von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank
(mit Bundesfinanzminister Klingbeil)
*** 05:30 TH/Fed-Chairman Warsh, Fireside Chat mit IWF-Chefin Georgieva
*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Umsatz 3Q
08:00 DE/Baugenehmigungen August
*** 11:00 EU/Handelsbilanz August
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise September
Eurozone
PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj
Vorabschätzung: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+3,2% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: k.A. /+2,5% gg Vj
Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj
*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise September
Importpreise
PROGNOSE: +0,8% gg Vm
zuvor: +0,7% gg Vm
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September
Industrieproduktion
PROGNOSE: +0,4% gg Vm
zuvor: 0,0% gg Vm
Kapazitätsauslastung
PROGNOSE: 76,5%
zuvor: 76,3%"
*** - BE/EU-Gipfel Abschluss (seit 15. Oktober),
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 16, 2026 00:06 ET (04:06 GMT)
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gibt im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.