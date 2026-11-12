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12.11.2026 14:34:42
TAGESVORSCHAU/Freitag, 13. November (vorläufige Fassung)
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*** 00:30 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede bei
Panel des UC Berkeley Alumni Salon
*** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Ergebnis 1H
07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 3Q (09:45 Analystenkonferenz)
07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:30 PK)
*** 07:50 TR/EZB-Direktor Elderson, Panel-Teilnahme bei Konferenz
der türkischen Zentralbank
*** 08:00 DE/Grosshandelspreise Oktober
08:00 DE/Insolvenzen August
*** 08:10 LT/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote und Panel-Teilnahme
bei Konferenz der litauischen Zentralbank
10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt November
*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q
Eurozone
PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,3% gg Vj
1. Veröff.: +0,4% gg Vq/+1,3% gg Vj
2. Quartal: +0,6% gg Vq/+1,2% gg Vj
*** 11:00 EU/Handelsbilanz September
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Oktober
PROGNOSE: +0,4% gg Vm
zuvor: +1,3% gg Vm
Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,7% gg Vm
*** 17:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Navigating New Economic
Realities: Europe's Outlook in a Changing Global Landscape"
*** 18:00 US/San-Francisco-Fed-Präsidneton Daly, Rede an der University of Nevada
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 12, 2026 08:34 ET (13:34 GMT)
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