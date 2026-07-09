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09.07.2026 15:11:39
TAGESVORSCHAU/Freitag, 10. Juli (vorläufige Fassung)
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*** 08:00 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 1H
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juni
PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj
vorläufig: -0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj
zuvor: -0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,4% gg Vm
vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,4% gg Vm
zuvor: -0,1% gg Vm/+2,7% gg Vj
08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude Mai
08:00 DE/Inlandstourismus Mai
08:00 DE/Insolvenzen April
*** 08:15 GR/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei
30th Annual Government Roundtable
10:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, HV
10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt
Juli
*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 2Q
*** 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close-Call 2Q
- BE/Präsidentin der Europäischen Kommission, von der Leyen, trifft
den Präsidenten der Eurogruppe, Pierrakakis
- BE/Treffen des Ecofin
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab
(END) Dow Jones Newswires
July 09, 2026 09:11 ET (13:11 GMT)
Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung
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Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.
Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.
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