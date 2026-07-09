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09.07.2026 15:11:39

TAGESVORSCHAU/Freitag, 10. Juli (vorläufige Fassung)

===

*** 08:00 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 1H

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juni

PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

vorläufig: -0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,4% gg Vm

vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,4% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm/+2,7% gg Vj

08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude Mai

08:00 DE/Inlandstourismus Mai

08:00 DE/Insolvenzen April

*** 08:15 GR/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei

30th Annual Government Roundtable

10:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, HV

10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt

Juli

*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 2Q

*** 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close-Call 2Q

- BE/Präsidentin der Europäischen Kommission, von der Leyen, trifft

den Präsidenten der Eurogruppe, Pierrakakis

- BE/Treffen des Ecofin

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2026 09:11 ET (13:11 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung

Die Teilnahme an einer Medizin-Konferenz und die Vorlage der Semesterzahlen - in den kommenden Wochen rückt der Pharmariese in den Fokus. Die Roche-Aktie könnte noch oben ausbrechen.

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Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.

Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’748.91 19.69 SEBBCU
Short 15’048.47 13.83 SRQBMU
Short 15’637.99 8.75 SGHB3U
SMI-Kurs: 14’200.91 09.07.2026 15:22:35
Long 13’586.23 19.42 S6BJTU
Long 13’276.43 13.70 SPB9EU
Long 12’695.98 8.86 SI6BUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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