TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 8. Oktober 2026 (vorläufige Fassung)

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07:10 DE/Südzucker AG, ausführliches Ergebnis 2Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz August

Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: +19,3 Mrd Euro

zuvor: -21,3 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: -0,8% gg Vm

Importe

PROGNOSE: +2,6% gg Vm

zuvor: -5,7% gg Vm

08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex September

*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q

*** 12:00 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Fireside Chat bei Konferenz von Societe Generale

13:00 NO/Bekanntgabe Nobelpreis für Literatur

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 9./10. September

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 200.000

zuvor: 197.000

*** 16:00 US/Fed-Gouverneur Waller, Rede zu "Navigating Trust, AI & Storytelling in a World of Data"

*** 17:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 3Q

*** 19:40 US/St. Louis-Fed-Präsident, Rede bei The Future of Fixed Income Event

- CN/Aussenhandelsgespräche China-EU

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2026 08:23 ET (12:23 GMT)