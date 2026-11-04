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04.11.2026 15:00:56

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 5. November (vorläufige Fassung)

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*** 05:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q

*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 2Q

*** 06:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate

*** 06:45 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz)

*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/Aumovio SE, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 3Q

(09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK)

*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

*** 07:00 DE/DHL Group, ausführliches Ergebnis 9 Monate (08:30 PK)

*** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Nordex SE, ausführliches Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 9 Monate (15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Jahresergebnis 4Q

(08:00 Analystenkonferenz; 10:00 BI-PK)

*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Evotec SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 3Q

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK)

*** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Fielmann Group AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 9 Monate

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 3Q

07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 3Q

*** 07:50 DE/Suss Microtec SE, Ergebnis 3Q

07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/Diageo plc, Trading Update 1Q

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 3Q

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Auftragseingang September

saisonbereinigt

PROGNOSE: +4,3% gg Vm

zuvor: -10,6% gg Vm

*** 08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe September

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich August

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H

*** 08:30 AL/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei Konferenz zu

Kartenzahlungen und Retail Financial Infrastructure

*** 08:45 FR/Industrieproduktion September

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

*** 09:05 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zur Eröffnung

von EZB-Geldmarktkonferenz

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise September

Eurozone

PROGNOSE: +2,4% gg Vm/+10,6% gg Vj

zuvor: +1,9% gg Vm/+8,2% gg Vj

*** 11:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des

geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht

Bank Rate

PROGNOSE: 4,00%

zuvor: 3,75%

*** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 3Q (16:00 Analystenkonferenz)

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 197.000

zuvor: 194.000

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,9% gg Vq

2. Quartal: +1,4% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: -0,1% gg Vq

2. Quartal: +1,2% gg Vq

*** 16:40 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an

Panel zu "Should the SNB and other central banks rethink how

they interact with the public and the government?"

*** 17:00 IT/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an "New Dialogues for the Future"

des Osservatorio for Independent Thinking

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate

*** 18:45 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu

"Stakeholder capitalism revisited"

22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2026 09:01 ET (14:01 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

15:14 Wenn eine alternde Gesellschaft zum Wachstumstreiber wird
13:43 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
10:24 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Industrie – Rückenwind nimmt zu/Goldminen – Rendite trotz Gegenwind
09:28 Marktüberblick: Heidelberg Materials haussiert nach Zahlen
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08:19 Logo WHS Midterm-Beben: Nasdaq dreht 1.000 Punkte – SHORT-Treffer und LONG-Drama live!
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’673.53 19.77 SOWBPU
Short 16’002.53 13.66 S9CIBU
Short 16’577.88 8.94 SVB67U
SMI-Kurs: 14’978.15 05.11.2026 16:57:27
Long 14’426.43 19.64 SGWFBU
Long 14’105.98 13.91 SPBTLU
Long 13’485.75 8.84 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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