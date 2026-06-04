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04.06.2026 05:59:40
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 4. Juni
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*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Mai
*** 10:00 DE/Auto1 Group SE, HV
*** 10:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Veranstaltung der
Agence Régionale de Santé in Aix-en-Provence
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz April
Eurozone
PROGNOSE: -0,3% gg Vm
zuvor: -0,1% gg Vm
*** 14:15 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp bei Goldman-Sachs-Event
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 215.000
zuvor: 215.000"
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q
annualisiert
PROGNOSE: 1. Quartal: +0,5% gg Vq
vorläufig: 1. Veröff.: +0,8% gg Vq
zuvor: 4. Quartal: +1,6% gg Vq
Lohnstückkosten
PROGNOSE: 1. Quartal: +2,4% gg Vq
vorläufig: 1. Veröff.: +2,3% gg Vq
zuvor: 4. Quartal: +4,6% gg Vq
durchschnittliche Stundenlöhne
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+3,6% gg Vj
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kla/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
June 04, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)
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Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.Weiterlesen!
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✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML
inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Verluste. An der Wall Street ging es deutlich nach unten. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.