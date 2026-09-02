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02.09.2026 16:31:51
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 3. September (vorläufige Fassung)
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*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog August
*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,
Quartalsbericht 2Q
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise August
PROGNOSE: +0,5% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vj
08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), PK zum Quartalsbericht 2Q
*** 09:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Juli
*** 09:00 CH/BIP 2Q
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe August
PROGNOSE: 53,4
zuvor: 52,5
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
1. Veröff.: 48,4
zuvor: 49,6
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
1. Veröff.: 48,8
zuvor: 49,4
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
1. Veröff.: 48,5
zuvor: 49,8
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
1. Veröff.: 51,0
zuvor: 51,3
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) August
1. Veröff.: 51,7
zuvor: 51,7
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
1. Veröff.: 52,1
zuvor: 52,0
*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts Herbst 2026
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
1. Veröff.: 52,8
zuvor: 52,1
*** 11:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle
Herbst 2026
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juli
Eurozone
PROGNOSE: k.A.
zuvor: -0,3% gg Vm/+4,6% gg Vj
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 205.000
zuvor: 203.000
*** 14:30 US/Handelsbilanz Juli
PROGNOSE: -90,0 Mrd USD
zuvor: -73,26 Mrd USD
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q
annualisiert
PROGNOSE: +1,4% gg Vq
1. Veröff.: +1,4% gg Vq
1. Quartal: +0,8% gg Vq
Lohnstückkosten
PROGNOSE: +1,3% gg Vq
1. Veröff.: +1,3% gg Vq
1. Quartal: +1,3% gg Vq
14:30 US/Fed-Gouverneur Waller, Rede beim Reuters NEXT Newsmaker Interview
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: 56,2
1. Veröff.: 56,8
zuvor: 53,6
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August
PROGNOSE: 54,1 Punkte
zuvor: 54,1 Punkte
*** 18:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 1H
21:00 US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack und Chicago-Fed-Präsident Goolsbee
beim Online-Event "Connecting Communities"
22:05 Ergebnis der Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes
- DE/Kraftfahrt-Bundesamt, Pkw-Neuzulassungen August
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
September 02, 2026 10:31 ET (14:31 GMT)
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