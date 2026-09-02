TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 3. September (vorläufige Fassung)

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*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog August

*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,

Quartalsbericht 2Q

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise August

PROGNOSE: +0,5% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vj

08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), PK zum Quartalsbericht 2Q

*** 09:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Juli

*** 09:00 CH/BIP 2Q

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe August

PROGNOSE: 53,4

zuvor: 52,5

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

1. Veröff.: 48,4

zuvor: 49,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

1. Veröff.: 48,8

zuvor: 49,4

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

1. Veröff.: 48,5

zuvor: 49,8

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

1. Veröff.: 51,0

zuvor: 51,3

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) August

1. Veröff.: 51,7

zuvor: 51,7

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

1. Veröff.: 52,1

zuvor: 52,0

*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts Herbst 2026

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

1. Veröff.: 52,8

zuvor: 52,1

*** 11:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle

Herbst 2026

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juli

Eurozone

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -0,3% gg Vm/+4,6% gg Vj

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 205.000

zuvor: 203.000

*** 14:30 US/Handelsbilanz Juli

PROGNOSE: -90,0 Mrd USD

zuvor: -73,26 Mrd USD

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +1,4% gg Vq

1. Veröff.: +1,4% gg Vq

1. Quartal: +0,8% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +1,3% gg Vq

1. Veröff.: +1,3% gg Vq

1. Quartal: +1,3% gg Vq

14:30 US/Fed-Gouverneur Waller, Rede beim Reuters NEXT Newsmaker Interview

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 56,2

1. Veröff.: 56,8

zuvor: 53,6

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August

PROGNOSE: 54,1 Punkte

zuvor: 54,1 Punkte

*** 18:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 1H

21:00 US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack und Chicago-Fed-Präsident Goolsbee

beim Online-Event "Connecting Communities"

22:05 Ergebnis der Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes

- DE/Kraftfahrt-Bundesamt, Pkw-Neuzulassungen August

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- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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September 02, 2026 10:31 ET (14:31 GMT)