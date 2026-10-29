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29.10.2026 06:10:40
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 29. Oktober
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*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 3Q
*** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 3Q
06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Ergebnis 3Q
*** 06:55 DE/Kion Group AG, ausführliches Ergebnis 3Q
*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q
06:55 DE/Alzchem Group AG, Ergebnis 3Q
*** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 3Q
*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 3Q
07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 3Q
07:00 FR/Renault SA, Umsatz 3Q
*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Aixtron SE, ausführliches Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 3Q (09:00 Analysten-/Medienkonferenz)
*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 3Q
*** 07:30 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q
(16:00 Investorenkonferenz)
*** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 3Q
*** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 3Q
(09:30 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz)
*** 08:00 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 3Q
08:00 DE/LPKF Laser & Electronics SE, Ergebnis 3Q
08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q
08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 3Q
08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 3Q
11:00 GB/Linde plc, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Oktober
Wirtschaftsstimmung Eurozone
PROGNOSE: 97,7
zuvor: 97,9
Industrievertrauen Eurozone
PROGNOSE: -3,8
zuvor: -3,8
Verbrauchervertrauen Eurozone
PROGNOSE: -17,9
Vorabschätzung: -17,9
zuvor: -16,8
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Oktober
*** 11:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q
*** 12:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 3Q
*** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q
*** 13:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
annualisiert
PROGNOSE: +3,1% gg Vq
2. Quartal: +2,2% gg Vq
BIP-Deflator
PROGNOSE: +3,3% gg Vq
2. Quartal: +6,1% gg Vq
*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 200.000
zuvor: 194.000
*** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen September
Ausgaben / Einkommen
PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+0,3% gg Vm
zuvor : +0,9% gg Vm/+0,2% gg Vm
PCE-Preisindex / Gesamtrate
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,7% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj
PCE-Preisindex / Kernrate
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung
Einlagensatz
PROGNOSE: 2,50%
zuvor: 2,50%
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur
Ölpreisentwicklung von Brent und WTI
*** 16:50 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung des EU T+1 Industry
Committee
*** 17:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei OeNB Talk on International
and Climate Economics
*** 17:45 FR/Axa SA, Ergebnis 1Q
*** 17:45 FR/Universal Music Group NV (UMG), Ergebnis 3Q
*** 19:30 GB/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Rede bei Veranstaltung des Omfif
*** 21:00 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q
21:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q
*** 21:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
October 29, 2026 01:11 ET (05:11 GMT)
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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