28.01.2026 14:56:40

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 29. Januar (vorläufige Fassung)

===

*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 4Q

*** 06:00 DE/SAP SE, Jahresergebnis (07:00 Analystenkonferenz; 10:00 BI-PK)

*** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, Verkehrszahlen 4Q

*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Jahresergebnis

*** 06:45 CH/ABB Ltd, Jahresergebnis

*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Jahresergebnis

*** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Jahresergebnis (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 FI/Nokia Corp, Jahresergebnis

07:00 CH/Givaudan SA, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz)

07:00 CH/STMicroelectronics NV, Jahresergebnis

07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 4Q

*** 07:30 FR/Sanofi SA, Jahresergebnis (14:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 NL/ING Groep NV, Jahresergebnis

*** 08:00 CH/Handelsbilanz Dezember

*** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 2025

*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Jahresergebnis

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, vorläufiges Jahresergebnis

*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,6% gg Vj

3. Quartal: +0,6% gg Vq/+2,8% gg Vj

*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

PROGNOSE: 1,75%

zuvor: 1,75%

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Dezember

Geldmenge M3

PROGNOSE: +3,0% gg Vj

zuvor: +3,0% gg Vj

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Januar

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 97,0

zuvor: 96,7

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -8,1

zuvor: -9,0

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -12,4

Vorabschätzung: -12,4

zuvor: -13,2

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Januar

12:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 4Q

*** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q

*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 4Q

12:30 DE/ING Deutschland, BI-PK

*** 13:00 US/Mastercard Inc, Jahresergebnis

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Jahresergebnis

14:00 US/Starbucks Corp, Investorentag

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 205.000

zuvor: 200.000

*** 14:30 US/Handelsbilanz November

PROGNOSE: -42,9 Mrd USD

zuvor: -29,4 Mrd USD

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q

annualisiert

PROGNOSE: +4,9% gg Vq

1. Veröff.: +4,9% gg Vq

2. Quartal: +4,1% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: -1,9% gg Vq

1. Veröff.: -1,9% gg Vq

2. Quartal: -2,9% gg Vq

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von

Brent und WTI

15:30 EU/EZB-Direktor Chipollone, Teilnahme an New Year's Forum

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie November

PROGNOSE: +1,3% gg Vm

zuvor: -1,3% gg Vm

*** 18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call

*** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q

*** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q

*** - DE/Kion Group AG, Pre-Close Call

- DE/Bundeskanzler Merz, trifft Premierministerin von Litauen,

Ruginiene

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2026 08:56 ET (13:56 GMT)

