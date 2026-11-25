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*** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnis des geldpolitischen Rats

Base Rate

PROGNOSE: 3,25%

zuvor: 3,00%

*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Dezember

PROGNOSE: -30,2

zuvor: -30,8

08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 3Q

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober

Geldmenge M3

PROGNOSE: +3,5% gg Vj

zuvor: +3,5% gg Vj

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 28./29. Oktober

*** - DE/Rheinmetall AG, Kapitalmarkttag (bis 27.11.2026)

*** - EU/Systemrisikorat ESRB, Generalversammlung

- EU/Europäischer Rat, Sondersitzung (bis 27. November)

- EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats

- US/Börsenfeiertag: USA

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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November 25, 2026 08:10 ET (13:10 GMT)