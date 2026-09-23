|
23.09.2026 14:44:41
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 24. September (vorläufige Fassung)
===
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, August
*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 9 Monate
08:00 DE/Verbio SE, ausführliches Jahresergebnis
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex September
PROGNOSE: 97
zuvor: 98
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex verarbeitendes Gewerbe September
PROGNOSE: 102
zuvor: 103
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September
PROGNOSE: 85
zuvor: 86
*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung
des geldpolitischen Rats
Leitzins
PROGNOSE: 0,00%
zuvor: 0,00%
*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September
PROGNOSE: 89,0
zuvor: 88,8
Lagebeurteilung
PROGNOSE: 88,7
zuvor: 88,5
Geschäftserwartungen
PROGNOSE: 89,2
zuvor: 89,1
*** 10:00 DE/Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2026 unter Leitung des IWH
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
*** 11:00 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Universität Lausanne
*** 12:45 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp spricht bei Finanzkonferenz
der Bank of America
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 201.000
zuvor: 196.000
*** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q
PROGNOSE: -255,0 Mrd US-Dollar
1. Quartal: -226,8 Mrd US-Dollar
*** 14:30 US/Neubauverkäufe August
PROGNOSE: +1,8% gg Vm
zuvor: -10,5% gg Vm
*** - US/Präsident Trump empfängt Chinas Staatspräsidenten Xi zu Staatsbesuch
- DE/Finanzagentur veröffentlicht Emissionskalender Bund zum 4. Quartal
- KR/Börsenfeiertag: Korea
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/hab/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 23, 2026 08:44 ET (12:44 GMT)
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tritt am Mittwoch auf der Stelle, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.