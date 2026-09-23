TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 24. September (vorläufige Fassung)

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*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, August

*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/Verbio SE, ausführliches Jahresergebnis

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex September

PROGNOSE: 97

zuvor: 98

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex verarbeitendes Gewerbe September

PROGNOSE: 102

zuvor: 103

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September

PROGNOSE: 85

zuvor: 86

*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung

des geldpolitischen Rats

Leitzins

PROGNOSE: 0,00%

zuvor: 0,00%

*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September

PROGNOSE: 89,0

zuvor: 88,8

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 88,7

zuvor: 88,5

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 89,2

zuvor: 89,1

*** 10:00 DE/Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2026 unter Leitung des IWH

*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 11:00 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Universität Lausanne

*** 12:45 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp spricht bei Finanzkonferenz

der Bank of America

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 201.000

zuvor: 196.000

*** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q

PROGNOSE: -255,0 Mrd US-Dollar

1. Quartal: -226,8 Mrd US-Dollar

*** 14:30 US/Neubauverkäufe August

PROGNOSE: +1,8% gg Vm

zuvor: -10,5% gg Vm

*** - US/Präsident Trump empfängt Chinas Staatspräsidenten Xi zu Staatsbesuch

- DE/Finanzagentur veröffentlicht Emissionskalender Bund zum 4. Quartal

- KR/Börsenfeiertag: Korea

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

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September 23, 2026 08:44 ET (12:44 GMT)