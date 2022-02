TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 24. Februar

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne am Mittwoch nicht halten. Der deutsche Leitindex drehte im Verlauf in die Verlustzone. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf rotem Terrain. An den Aktienmärkten in Fernost kam es zur Wochenmitte zu einer kleinen Erholung.