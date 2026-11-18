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18.11.2026 15:12:44
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 19. November (vorläufige Fassung)
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*** 00:50 JP/Auftragseingang Maschinenbau
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober
08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe September
*** 09:00 DE/Deutsche Bank AG, CEO Sewing spricht bei
JP Morgan Financials Conference
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone
*** 10:00 DE/SAP SE, CFO Asam spricht bei Morgan Stanley European
Technology, Media & Telecom Conference
10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q
*** 11:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Pressekonferenz zur
Vorstellung des SREP-Berichts 2026 (mit EZB-Direktor Elderson)
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 3Q
11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q
12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht
*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q
*** 14:00 DE/Rational AG, Kapitalmarkttag
*** 14:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde spricht bei
Conference on Financial Literacy in Brüssel
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 197.000
zuvor: 200.000
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November
PROGNOSE: 18,0
zuvor: 20,9
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober
PROGNOSE: 0,0% gg Vm
zuvor: 0,0% gg Vm
*** 18:30 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Teilnahme an
Diskussion im Economic Club of Indiana
*** 23:30 US/Philadelphia-Fed-Präsidentin Paulson, Teilnahme an
Money Marketeers Dinner
*** - US/Anthropic Pbc, Erstnotiz an der Nasdaq
*** - CN/Chinas Staatspräsident Xi empfängt US-Präsident Trump und
Russlands Staatspräsidenten Putin
*** - US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Virginia Senate
Finance and Appropriations Committee Annual Meeting
- CN/Treffen der Apec-Wirtschaftsminister (Ende)
- DE/Mutares SE & Co KGaA, Kapitalmarkttag
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 18, 2026 09:13 ET (14:13 GMT)
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