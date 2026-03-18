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18.03.2026 16:46:39
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 19. März (vorläufige Fassung)
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*** 05:30 JP/Industrieproduktion Januar
06:45 NO/Equinor ASA, Jahresergebnis
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (08:00 BI-PK)
*** 07:00 DE/Lanxess AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Nemetschek SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht
*** 07:00 DE/Rational AG, ausführliches Jahresergebnis
(10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Vonovia SE, Jahresergebnis (07:30 Telefonkonferenz; 09:30 BI-PK)
07:00 DE/PVA TePla AG, Jahresergebnis (09:00 Telefonkonferenz)
07:00 CH/Docmorris AG, ausführliches Jahresergebnis
07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, ausführliches Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Ionos Group SE, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/United Internet AG, Jahresergebnis
(11:00 BI-PK; 14:30 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis
07:30 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis (14:00 BI-PK; 10:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Vossloh AG, Jahresergebnis (11:00 PK)
07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht
*** 07:50 DE/1&1 AG, Jahresergebnis
08:00 DE/Insolvenzen Dezember
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Februar
Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)
PROGNOSE: 5,2%
zuvor: 5,2%
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Februar
*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
Leitzins
PROGNOSE: 0,00%
zuvor: 0,00%
*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Jahresergebnis
(10:00 BI-PK; 16:00 Analystenkonferenz)
10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Jahresergebnis
(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 4Q
11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 4Q
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats
Bank Rate
PROGNOSE: 3,75%
zuvor: 3,75%
*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 215.000
zuvor: 213.000
*** 13:30 US/Philadelphia-Fed-Index März
PROGNOSE: 8,4
zuvor: 16,3
*** 14:00 IT/Eni SpA, Kapitalmarkttag
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung
Einlagensatz
PROGNOSE: 2,00%
zuvor: 2,00%
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und
Inflation in der Eurozone
*** 15:00 US/Neubauverkäufe Januar
PROGNOSE: -3,5% gg Vm
zuvor: -1,7% gg Vm
*** 15:00 US/Index der Frühindikatoren Januar/Februar
15:00 US/Fed-Gouverneure diskutieren Vorschläge zu
Veränderung der Eigenkapitalanforderungen an Banken
*** 18:00 IT/Enel SpA, Geschäftsbericht und Dividendenvorschlag
21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 3Q
*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
*** - DE/Knorr-Bremse AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht
- BE/EU-Gipfel
- US/US-Präsident Trump empfängt Japans Premierministerin Takaichi
- DE/Init innovation in traffic systems SE, Jahresergebnis
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
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DJG/kch/apo/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
March 18, 2026 11:46 ET (15:46 GMT)
Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.
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