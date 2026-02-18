Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Moderna-Aktie legt kräftig zu: FDA startet Prüfung des mRNA-Grippevakzins
Sunrise-Aktie im Plus: Umsatz leicht rückläufig - Dividende wird erneut erhöht
Aktien von Meta und NVIDIA gefragt: Kooperation bei KI-Infrastruktur beflügelt Kurse
NVIDIA-Aktie vor Bilanzvorlage: Gelingt dem KI-Giganten die nächste Überraschung?
Glencore-Aktie im Plus: Umsatz legt zu - Profitabilität sinkt, Zusatzdividende geplant
18.02.2026 14:56:19

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 19. Februar (vorläufige Fassung)

===

*** 06:00 NL/Airbus SE, Jahresergebnis (09:15 BI-PK)

*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Jahresergebnis (13:00 Analystenkonferenz)

*** 06:45 DE/Krones AG, vorläufiges Jahresergebnis (14:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 CH/Nestle SA, Jahresergebnis und Strategieupdate

(09:00 Analystenkonferenz, 11:00 PK)

*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, vorläufiges Jahresergebnis und Ausblick 2026

(09:00 BI-PK)

07:00 FR/Renault SA, Jahresergebnis

07:00 SE/Verve Group SE, Ergebnis 4Q

*** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 1H

(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 FR/Orange SA, Kapitalmarkttag und Strategieupdate 2030

07:45 FR/Air France-KLM Group, Jahresergebnis

08:00 DE/Jost Werke SE, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 ES/Repsol SA, Jahresergebnis

*** 08:00 CH/Handelsbilanz Januar

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Dezember

08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Dezember und 2025

*** 08:15 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis

*** 10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Dezember

*** 12:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung in parlamentarischer Kommission

zu digitalem Euro

12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht,

12:30 EU/EZB Vizepräsident de Guindos, Rede in Handelskammer beim

Valencia-Andersen Event

*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q

*** 14:00 DE/Hochtief AG, Jahresergebnis (15:00 BI-PK)

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 223.000

zuvor: 227.000

*** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember

PROGNOSE: -55,5 Mrd USD

zuvor: -56,3 Mrd USD

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Februar

PROGNOSE: 10,0

zuvor: 12,6

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Februar

PROGNOSE: -11,7

zuvor: -12,4

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Dezember

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 23:05 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Konversation mit

stellvertretendem Vorsitzenden von Goldman Sachs und ehemaligem

Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas, Kaplan

- CY/Beginn des informellen Treffens der EU-Handelsminister

(bis 20. Februar)

- Börsenfeiertag: China

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2026 08:57 ET (13:57 GMT)

