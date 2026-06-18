TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 18. Juni

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*** 08:00 CH/Handelsbilanz Mai

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe April

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Mai

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 5,0%

zuvor: 5,0%

*** 09:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede zur Eröffnung der 53rd OeNB Annual

Economics Conference, in Kooperation mit Suerf

(9:15 Fireside Chat mit IWF-Chefin Georgieva)

*** 09:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei International Conference on Payment

and Securities Settlement, Deutsche Bundesbank, Bank of Canada

*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse der Sitzung

des geldpolitischen Rats

Leitzins

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 0,00%

*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

PROGNOSE: 4,25%

zuvor: 4,25%

*** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), HV

10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, HV

10:30 DE/Sto SE & Co. KGaA, HV

*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts Sommer

*** 11:00 SE/Nordea Bank Abp, Pre-Close Call für Analysten 1H

11:00 DE/Tonies SE, Kapitalmarkttag

*** 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht

*** 13:00 Bank of England (BoE), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Bank Rate

PROGNOSE: 3,75%

zuvor: 3,75%

*** 14:15 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Diskussion zu

"Monetary policymaking under uncertainty"

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 225.000

zuvor: 229.000

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juni

PROGNOSE: +9,8

zuvor: -0,4

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Mai

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

*** 19:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede bei Foros de Vanguardia event

*** 19:00 EU/EBA, zweijährlicher Risikobericht

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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June 18, 2026 00:04 ET (04:04 GMT)