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16.09.2026 14:51:41
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 17. September 2026 (vorläufige Fassung)
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*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Kapitalmarkttag
*** 08:00 CH/Handelsbilanz August
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juli
09:00 SE/Volvo Car Corp, Strategie-Update
09:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Leitung der Jean Monnet Lecture durch Paul Krugman
bei Konferenz zu Geoeconomics and the International Trading System
*** 10:00 AT/Kontron AG, Kapitalmarkttag
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise August
Eurozone
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,3% gg Vj
vorläufig: Vorabschätzung: +0,4% gg Vm/+3,3% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj
vorläufig: Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj
zuvor: 0,0% gg Vm/+2,5% gg Vj
11:30 GB/EZB-Ratsmitglied, Rehn, nimmt an OMFIF Event teil
12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht September
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats
Bank Rate
PROGNOSE: 3,75%
zuvor: 3,75%
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August
Baubeginne
PROGNOSE: +4,9% gg Vm
zuvor: -12,4% gg Vm
Baugenehmigungen
PROGNOSE: -3,0% gg Vm
zuvor: +5,0% gg Vm
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 207.000
zuvor: 206.000
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September
PROGNOSE: 34,0
zuvor: 47,4
*** - DE/Bechtle AG, Kapitalmarkttag
- BE/Kanadas Premierminister Carney, Rede im EU-Parlament
- EU/Kommissionspräsidentin von der Leyen, Vorstellung "Kids Act" zum Schutz
von Minderjährigen auf Social Media
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kla/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 16, 2026 08:51 ET (12:51 GMT)
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