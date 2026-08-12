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12.08.2026 14:41:39
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 13. August (vorläufige Fassung)
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05:00 HK/Lenovo Group Ltd, Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juli
*** 07:00 DE/RWE AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Ergebnis 1H
(13:30 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 3Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)
07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1H
07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 2Q (09:30 PK)
07:00 DE/Evotec SE, ausführliches Ergebnis 2Q
07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1H
07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 2Q (08:30 Earnings-Call)
07:00 DE/Init innovation in traffic systems SE, Ergebnis 2Q
07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 2Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz)
07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis 1H
*** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1H
07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1H
07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H
07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1H
07:30 DE/Vincorion SE, ausführliches Ergebnis 1H
07:35 DE/MLP SE, ausführliches Ergebnis 2Q (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)
07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 2Q
07:50 DE/MBB SE, ausführliches Ergebnis 2Q (15:00 Earnings-Call)
07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1H
08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 1H
08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1H (10:00 Earnings-Call)
08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1H
08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 2Q
*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q
PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,1% gg Vj
zuvor: +0,6% gg Vq/+1,1% gg Vj
*** 08:00 GB/BIP Monat Juni
PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+0,9% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Juni
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
Bank Rate
PROGNOSE: 4,25%
zuvor: 4,25%
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Juni
Eurozone
PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-1,2% gg Vj
zuvor: -0,2% gg Vm/-1,2% gg Vj
*** 14:15 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Rede bei Dayton Area Chamber of
Commerce
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 204.000
zuvor: 199.000
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Juli
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: -0,3% gg Vm
Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
14:40 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Greenville Chamber
of Commerce
18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H
- DE/Friedrich Vorwerk Group SE, ausführliches Ergebnis 1H
(13:00 Telefonkonferenz)
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
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(END) Dow Jones Newswires
August 12, 2026 08:41 ET (12:41 GMT)
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