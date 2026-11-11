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11.11.2026 13:35:43
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 12. November (vorläufige Fassung)
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*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 3Q (09:30 PK)
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober
*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 PK)
*** 07:00 DE/Siemens AG, Jahresergebnis
(08:00 BI-PK; 09:30 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q
(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)
07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 9 Monate
07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 3Q
07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q (09:30 PK)
07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 3Q
07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG,
ausführliches Ergebnis 2Q (11:00 PK)
07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q
(16:00 Analystenkonferenz)
07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 9 Monate
*** 07:30 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 3Q (08:30 PK)
*** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 3Q
(10:00 Telefonkonferenz)
*** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 3Q (08:30 PK)
*** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Friedrich Vorwerk Group SE, ausführliches Ergebnis 3Q
07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 3Q
07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, ausführliches Ergebnis 3Q
07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Tonies SE, Ergebnis 3Q
*** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 3Q (12:00 Telefonkonferenz)
07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz)
07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 3Q
07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 3Q
07:50 DE/MBB SE, ausführliches Ergebnis 3Q
07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 3Q
08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 3Q
08:00 DE/Jost Werke SE, ausführliches Ergebnis 3Q
08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 3Q
08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 3Q
08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 3Q
08:00 DE/Verbio SE, Ergebnis 1Q
08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 3Q
08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H
08:00 GB/Rolls-Royce plc, Trading Update 3Q
*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
PROGNOSE: +0,7% gg Vq/+1,9% gg Vj
2. Quartal: +0,5% gg Vq/+1,4% gg Vj
*** 08:00 GB/BIP September
PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,9% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj
Drei-Monats-Rate
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,7% gg Vq/+1,8% gg Vj
*** 08:00 GB/Handelsbilanz September
PROGNOSE: k.A.
zuvor: -18,0 Mrd GBP
*** 08:00 GB/Industrieproduktion September
PROGNOSE: -0,4% gg Vm/ k.A.
zuvor: +0,8% gg Vm/+1,6% gg Vj
*** 08:30 DE/Verband der Chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,
Quartalsbericht 3Q
08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 3Q
*** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9 Monate
(14:00 Analystenkonferenz)
*** 10:30 DE/Deutsche Bundesbank, Finanzstabilitätsbericht
11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 195.000
zuvor: 189.000
*** 15:00 US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Diskussion mit Studenten
*** 16:00 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede zu Finanzstabilität
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Oktober
PROGNOSE: -3,8% gg Vm
zuvor: +1,5% gg Vm
16:30 US/Kraft Heinz Co, Investorentag
*** 16:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Panel-Teilnahme an
Veröffentlichung des Europa-Regionalausblicks des IWF
*** 17:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Money & More -
The National Bank on Tour Event
*** 17:45 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q
*** 18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 3Q
18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate
*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
*** 18:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu
"Geopolitische Umbrüche - Wie bleibt Europas Wirtschaft stabil?"
*** 20:30 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Dialog mit Ex-US-Finanzminister Geithner
*** 22:00 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q
22:00 US/Applied Materials Inc, Ergebnis 4Q
*** - DE/Brenntag SE, Kapitalmarkttag (13:30 PK)
- CH/Docmorris AG, Kapitalmarkttag
- DE/Init innovation in traffic systems SE, ausführliches Ergebnis 3Q
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
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DJG/mgo/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 11, 2026 07:36 ET (12:36 GMT)
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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