TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 1. Oktober (vorläufige Fassung)

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*** 01:50 JP/BoJ, Tankan 3Q

Diffusionsindex für Grossunternehmen des Verarbeitenden Gewerbes

PROGNOSE: 25

zuvor: 22

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September

PROGNOSE: 50,0

zuvor: 49,6

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

1. Veröff.: 50,3

zuvor: 51,1

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

1. Veröff.: 53,8

zuvor: 54,3

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) September

1. Veröff.: 52,7

zuvor: 52,7

*** 10:20 EU/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Eurocommerce Payments Day Event

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 52,0

1. Veröff.: 52,0

zuvor: 51,7

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,4%

zuvor: 6,4%

*** 11:35 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Veranstaltung

zu Ehren von Ex-EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 200.000

zuvor: 197.000

*** 15:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung einer Konferenz

anlässlich des 15-jährigen Bestehens des ESRB (15:45 Leitung Panel)

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 57,0

1. Veröff.: 57,0

zuvor: 53,9

*** 16:00 US/Bauausgaben August

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: -0,5% gg Vm

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September

PROGNOSE: 54,9 Punkte

zuvor: 54,6 Punkte

*** 16:00 US/Fed-Gouverneur Waller, Rede zu Federal Reserve Economic Data

*** 17:30 GB/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel bei Konferenz

zu Ehren von Charles Goodhart

*** 19:30 US/Fed-Vize-Chairman Jefferson, Rede zu U.S. Economy and Monetary Policy

*** 21:00 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Teilnahme an Veranstaltung

des Atlantic Council (21:30 Diskussion)

*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q

- CN, HK/Börsenfeiertag: China, Hongkong

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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September 30, 2026 08:54 ET (12:54 GMT)