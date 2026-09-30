Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’898 -0.1%  SPI 19’710 -0.1%  Dow 51’399 0.1%  DAX 25’360 -0.2%  Euro 0.9473 0.2%  EStoxx50 6’309 -0.2%  Gold 4’212 0.7%  Bitcoin 70’901 1.5%  Dollar 0.8333 -0.1%  Öl 103.1 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Lindt1057075Holcim1221405
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Moderna-Aktie unter Druck: Citi-Downgrade und Patentstreit - was bedeutet das für BioNTech?
Berkshire Hathaway-Aktie: Buffett geht - und diese fünf Japan-Aktien rücken plötzlich ins Rampenlicht
Analyse: So bewertet UBS AG die Beiersdorf-Aktie
thyssenkrupp-Aktie im Minus: Stellenstreichungen im Auto-Zuliefergeschäft
Santhera-Aktie steigt: Umsatz mehr als verdoppelt – Verlust deutlich reduziert
Suche...
ETF Sparplan
30.09.2026 14:53:39

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 1. Oktober (vorläufige Fassung)

===

*** 01:50 JP/BoJ, Tankan 3Q

Diffusionsindex für Grossunternehmen des Verarbeitenden Gewerbes

PROGNOSE: 25

zuvor: 22

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September

PROGNOSE: 50,0

zuvor: 49,6

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

1. Veröff.: 50,3

zuvor: 51,1

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

1. Veröff.: 53,8

zuvor: 54,3

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) September

1. Veröff.: 52,7

zuvor: 52,7

*** 10:20 EU/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Eurocommerce Payments Day Event

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 52,0

1. Veröff.: 52,0

zuvor: 51,7

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,4%

zuvor: 6,4%

*** 11:35 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Veranstaltung

zu Ehren von Ex-EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 200.000

zuvor: 197.000

*** 15:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung einer Konferenz

anlässlich des 15-jährigen Bestehens des ESRB (15:45 Leitung Panel)

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 57,0

1. Veröff.: 57,0

zuvor: 53,9

*** 16:00 US/Bauausgaben August

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: -0,5% gg Vm

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September

PROGNOSE: 54,9 Punkte

zuvor: 54,6 Punkte

*** 16:00 US/Fed-Gouverneur Waller, Rede zu Federal Reserve Economic Data

*** 17:30 GB/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel bei Konferenz

zu Ehren von Charles Goodhart

*** 19:30 US/Fed-Vize-Chairman Jefferson, Rede zu U.S. Economy and Monetary Policy

*** 21:00 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Teilnahme an Veranstaltung

des Atlantic Council (21:30 Diskussion)

*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q

- CN, HK/Börsenfeiertag: China, Hongkong

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2026 08:54 ET (12:54 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

14:14 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
10:00 Die stillen Gewinner der Finanzmärkte: Drei Börsenbetreiber im Vergleich
09:35 Marktüberblick: Tech-Werte im Rallymodus
09:25 Weg nach oben derzeit verbaut
29.09.26 Logo WHS Nasdaq dreht plötzlich nach oben – diese Falle erwischt viele Trader!
29.09.26 Julius Bär: 8.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Hermes International
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’479.78 19.87 SGBMTU
Short 14’761.85 13.98 S5CBDU
Short 15’340.94 8.86 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’897.74 30.09.2026 14:42:38
Long 13’335.19 19.59 SLBIBU
Long 13’030.00 13.71 SUTB5U
Long 12’479.37 8.98 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung
BASF-Aktie in Rot. Chemieriese soll mit Übernahmeofferte für Evonik abgeblitzt sein
Crash am US-Aktienmarkt im Oktober? Warum die Anleger-Sorgen unbegründet sein könnten
Home Depot Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Home Depot
Führungswechsel bei Rieter - Lippuner wird neuer CEO - Aktie im Plus
Gerichtsstreit um Impfpatente: Bayer greift BioNTech, Pfizer, Moderna an - Aktien im Blick
Sandoz-Aktie mit Gewinnen: Generikakonzern eröffnet neues Produktionszentrum in Lendava
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
thyssenkrupp-Aktie dreht ins Minus: Strategiewechsel soll Stahlsparte profitabler machen

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.